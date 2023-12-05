حملة السيسي من الإسماعيلية: المرأة ضربت أروع الأمثلة في كل استحقاق انتخابي

قال ممثلو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسماعيلية، إن السيدة المصرية ضربت أروع الأمثلة في المشاركة في كل استحقاق وانتخاب على مدار السنوات الماضية.

وأضاف ممثلو الحملة الرسمية خلال لقاء وفد من أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، الذي يؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.

وقال بيان رسمي للحملة: «تقلدت المرأة المناصب القيادية في عهد الرئيس السيسي، وتم استحداث آليات تشجيعية وتحفيزية تعكس الإرادة السياسية القوية نحو هذا الاتجاه، ومن هذا المنطلق ترجمت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمرأة إلى سياسات وتشريعات وإجراءات تنفيذية تقوم بها كافة الجهات».

أمانة المرأة: اللقاء يعكس اهتمام المرشح بالمرأة المصرية

وقالت الدكتورة دينا ياقوت، رئيس وفد أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن الإسماعيلية أن اللقاء يعكس اهتمام المرشح بوضع المرأة المصرية في رؤيته الانتخابية.

وتابعت: «المرأة تعيش عصرها الذهبي في التمكين، إذ حصلت على كثير من المكتسبات على كافة المستويات، مشيدة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، فضلًا عن اهتمامه بالتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق المبادرات المختلفة».

وأشارت إلي المجلس القومي للمرأة، حريص على مشاركة السيدات وأسرهن في العملية الانتخابية كحق أصيل وواجب وطني وأخلاقي، لأنهن سيجنين ثمار هذه الاستحقاقات، وأن مشاركتهن بمثابة تأكيد على أننا دولة راسخة آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن نِسب تصويت المرأة دائمًا ما تكون الأعلى بالمحافظات، لإيمانهن بدورهن في الدولة.