سكرتير عام الإسماعيلية يتفقد المقار الانتخابية في أبو صوير والقصاصين

قال محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، إنه سيتم إقامة أماكن انتظار جيدة التهوية، وتوفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر أن تنطلق الأحد المقبل.

وأضاف «أنيس»، خلال تفقده عدد من المقار الانتخابية بمركزي القصاصين الجديدة وأبو صوير، أنه وجه بتزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة من أجل توفير إضاءة جيدة وإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

جاهزية لجان الانتخابات بالإسماعيلية

وتفقد سكرتير عام المحافظة، عددا من المقار الانتخابية بمركزي القصاصين الجديدة وأبو صوير؛ للوقوف على جاهزية المقرات وإزالة أي معوقات؛ لضمان سير الانتخابات الرئاسية بشكل جيد، وبدأت الجولة بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمدينة القصاصين الجديدة، ومتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات وتجميل وتطوير محيط المدرسة.

كما تفقد المعهد الديني في مركز ومدينة أبو صوير؛ للتأكد من توافر كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات العملية الانتخابية على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

واختتم «أنيس» جولته بمتابعة رفع كفاءة وتجهيز مقر المجلس المحلي بشارع محمد علي بحي أول الإسماعيلية، من أجل استقبال اللجنة العليا للفرز، وذلك ضمن عدد من المقرات التي سيتم تجهيزها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تجهيز 184 مقرا انتخابيا في الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، في بيان رسمي لها، عن الانتهاء من تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10 لجان انتخابية و10 لجان عامة.

وضمت المقار 23 لجنة في مركز أبو صوير و13 لجنة في مركز القصاصين، و14 لجنة في مركز التل الكبير و19 لجنة في مركز القنطرة غرب و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق و34 لجنة في مركز فايد.

ويحق لـ963 ألفا و243 ناخبا وناخبة في الإسماعيلية، الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل، موزعين على 7 لجان في حي أول، و28 لجنة في حي ثان، و14 لجنة في حي ثالث، و23 لجنة في مركز الإسماعيلية.