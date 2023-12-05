رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إسرائيل خلفت خسائر كبيرة في حدودنا الجنوبية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه يجرى اتصالات مع واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتجنيب لبنان في أي حرب قد تحدث، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

خسائر بشرية ومادية

وأضاف: «ندعم الفلسطينيين في قضيتهم.. وما يحدث في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق»، موضحا أن العدوان على الحدود الجنوبية خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، ويأمل حدوث استقرار كامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.