مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بسوهاج (صور)

نظم حزب مستقبل وطن في سوهاج، موتمرا جماهيري لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية في الفترة المقبلة، وذلك بحضور اللواء محمد مصطفي أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح، والعقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وممثلو الأزهر والكنيسة والأوقاف والمرأة.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقد مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في استاد سوهاج الرياضي، حضور الآلاف من مواطني المحافظة، من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبا.

حرص الأهالي من القرى بالقدوم والاحتفال وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية على أنغام الطبل والمزمار البلدي.

مؤتمرات حزب مستقبل وطن بسوهاج

يذكر أن حزب مستقبل وطن بسوهاج، عقد عدة اجتماعات تنظيمية مع أمناء الأقسام والمراكز، وأمناء التنظيم، وأمناء الوحدات الحزبية، بالمراكز والأقسام، لمناقشة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، والمؤتمرات الانتخابية، التي ينظمها الحزب للدعاية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.