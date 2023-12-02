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توافد الأهالي على مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأسوان

كتب:

أحمد الأمير
06:06 م | السبت 02 ديسمبر 2023
مؤتمر دعم السيسي في أسوان

مؤتمر دعم السيسي في أسوان

شهد المؤتمر الجماهيري الحاشد في مدينة أسوان اليوم، الذي أقيم بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة تنمية الأسرة المصرية واتحاد رائدات الأعمال العربية توافد الآلاف من أهالي أسوان وسط حضور كبير وملحوظ من السيدات دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وتوافد الآلاف من جميع أنحاء محافظة أسوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعبروا عن دعمهم للسيسي لفترة رئاسية جديدة للاستكمال عملية التنمية والأمن في البلاد ومواصلة مسيرة الإنجازات.

المؤتمر أقيم تحت عنوان حكاية وطن

كما يهدف المؤتمر إلى دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تحت شعار «حكاية وطن» وسط حضور كبير من السيدات والرجال بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ والقادات الدينية، والقيادات التنفيذية والشعبية في محافظة أسوان.

دعم نسائي كبير من السيدات في أسوان 

ويعكس هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد الدعم الكبير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أيام، كما أن الحضور القوي من السيدات يشير أيضًا إلى دعمهن وتأييدهن له.

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