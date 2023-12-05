جامعة قناة السويس تنظم 5 برامج إرشادية لتأهيل ذوي الهمم لسوق العمل

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن جامعة القناة تستهدف من ورش العمل والندوات المخصصة لذوي الهمم دمجهم في المجتمع بشكل أكبر وتأهيليهم للانخراط في سوق العمل ضمن مبادرة قادرون باختلاف، التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف دمج ذوي الهمم في المجتمع، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تنفذ 5 برامج إرشادية وورش عمل لدمج وتمكين ذوي الهمم تستهدف أكثر من 200 متدرب بتناول التحديات التي قد تواجههم بالطرح، والمناقشة، ووضع الحلول وفق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتذليل كل الصعوبات.

توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة ذوي الهمم

وقال الدكتور ناصر مندور أنه من بين أهم المحاور التي نناقشها الجامعة هو توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة ذوي الهمم، مشيرا إلي أنه تم عقد عدة ندوات بإشراف الدكتور محمد علي بكلية العلوم لطلبة مدرسة النور للمكفوفين، تناول خلاله أهمية الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبرامج التعلم الذكية مع المتعلمين.

وأضاف، أن الجامعة نظمت عدة ورش عن كيفية التعامل مع أطفال التوحد، استعرضت خلاله الدكتورة هالة رمضان مفهوم التوحد، وأسبابه والعلامات المبكرة لاكتشافه، وطرق التعامل والعلاجؤ فيما نظمت الجامعة ورش عمل لتنمية مهارات المرأة من أصحاب الهمم ودمجها بسوق العمل تناولت خلاله كيفية بناء قدرات وتنمية مهارات المرأة لتلبية متطلبات سوق العمل، بما يمكنهم من العمل الحر وريادة الأعمال والتسويق الرقمي والشمول المالي.