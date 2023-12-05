المتحف اليوناني الروماني يستضيف ويبينار لتنمية مهارات الأطفال

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف ICOM Egypt، سينظم ويبينار بعنوان «المتحف وقضايا الطفل في القرن الحادي والعشرين»، وذلك يومي غدا الأربعاء الموافق 6 ديسمبر، وبعد غدٍ الخميس 7 ديسمبر 2023.

احتفال المتحف اليوناني الروماني بأعياد الطفولة

ولفت قطاع المتاحف في بيان صحفي اليوم إلى أن وبينار: «المتحف وقضايا الطفل في القرن الحادي والعشرين» يأتي في إطار احتفال المتحف اليوناني الروماني بأعياد الطفولة.

وأشار القطاع إلى أن الويبنار سيكون عبر على المنصة الإلكترونية زووم، موضحا أن إقامة ويبينار «المتحف وقضايا الطفل في القرن الحادي والعشرين» بالمتحف اليوناني الروماني يأتي في إطار دور المتاحف في تقديم خدمات تعليمية غير تقليدية وخدمات تثقيفية وترفيهية للطفل، فضلا عن المساهمة في تحفيز التفكير النقدي والابتكاري والعمل الإبداعي لدى الأطفال.

إكساب الطفل مهارات تعليمية وتكنولوجية

وتابع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار «مع تطور القضايا العالمية فإنه من الضروري إكساب الطفل مهارات تعليمية وتكنولوجية تتناسب مع القرن الحادي والعشرون».

وفي سياق متصل وبمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أقام المتحف اليوناني الروماني متمثلا في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإسكندرية ورشة فنية بالطين بمدرسة النور بنين وكانت الورشة تدور حول تعليم الطلبة كيفية عمل الامفورات بالطين بأشكالها المختلفة.