المتحف اليوناني يحتفل مع ذوي الهمم بعيد الطفولة

قال المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إن الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الهمم بالإسكندرية احتفلت أمس، باليوم العالمي للطفل (عيد الطفولة)، من خلال تنظيم زيارات لمجموعة من قصار القامة التابعين لجمعية الأقزام المصرية، وأصدقاء المتحف من الأيتام للمتحف.

جولة إرشادية للأطفال بالمتحف

وأضاف المتحف في بيان صحفي اليوم، أنه تم تنظيم جولة إرشادية بالمتحف للأطفال، مصحوبة بمشاهدة فيلم تسجيلي عن المتحف ومقتنياته وما يعرض بقاعات المتحف، ثم بعد ذلك شاهد الأطفال مسرح العرائس حيث قام فريق الإدارة بالأداء التمثيلي، وعقب ذلك تم عمل ورشة فنية باستخدام خامات البيئة من الورق والكارتون والألوان لتصميم وتلوين رأس الميدوزا، حيث تم في نهاية اليوم توزيع هدايا للأطفال، لافتًا إلى مشاركة الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف اليوناني الروماني في تنظيم هذا اليوم.

إشادة بالتنظيم

وفي سياق متصل، استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، طلاب كلية الآثار جامعة دمياط وذلك للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، حيث أشاد الطلاب بالتنظيم الرائع داخل أروقة المتحف المختلفة وحسن الاستقبال والضيافة والترحيب من قبل مسؤولي المتحف.