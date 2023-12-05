انطلاق مؤتمر تحالف الأحزاب بالغردقة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

انطلقت فعاليات مؤتمر جماهيري حاشد في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات التي ستنطلق بالداخل الأحد المقبل، حيث ينظمه تحالف الأحزاب المصرية ضمن عدد من المؤتمرات الجماهيرية لتحالف الأحزاب بالمحافظات.

مؤتمر تحالف الأحزاب بالبحر الأحمر

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيمن بحضور تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، وعدد من رؤساء الأحزاب المشاركين ولفيف من ممثلي الأحزاب والجمعيات الأهلية، وعدد من رموز العمل السياسي والبرلماني ومواطني البحر الأحمر.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه أشار هاني عبدالسميع، أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، على هامش المؤتمر، إلى أن الهدف من المؤتمر تأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتحفيز المواطنين للمشاركة في عملية التصويت ودعوتهم إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس مصر القادم.

وأكد أن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لا بديل عنه في هذه المرحلة، وذلك لما قدمه لمصر من أعمال ورؤية تنموية في كل القطاعات والتي تحتاج للمزيد من الدعم في ظل رئيس قوي قادر على قيادة مصر في هذه الظروف التي تحيط بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المصريين يرون في الرئيس السيسي مشروع وطن من خلال استكمال التنمية والتطوير الذي طال كل القطاعات داخليًا وخارجيًا.