مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

رحبت مصر اليوم بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2714، بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام 1992، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

التزام مصر الثابت بدعم الحكومة الفيدرالية الصومالية

وأعادت مصر التأكيد، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، بما ينعكس ايجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي.