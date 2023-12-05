«الخارجية» تفند أكاذيب سمير غطاس حول طريقة إخراج المصريين من غزة

أصدرت وزارة الخارجية بيانا تفند فيه الادعاء الذي تحدث به المحلل السياسي سمير غطاس في فضائية تليفزيونية حول طريقة إخراج المواطنين المصريين من قطاع غزة.

إعداد كشوف بأسماء المصريين في فلسطين

وأوضحت الخارجية في بيانا لها، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي للوزارة أحمد أبو زيد، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من خلال إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

ونفى أبو زيد، ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر اليوم الاثنين، بأن كل ما يتردد إعلاميا خلاف ذلك، داعيا لتوخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.

دور غير معروف لغطاس

وخرج قبل أيام سمير غطاس الذي يعرف نفسه بأنه رئيس مركز بحثي، يدعي أن آلية خروج المواطنين المصريين من غزة تعتمد على تنسيق سفارة مصر لدى رام الله مع الاحتلال الإسرائيلى في هذه العملية الخاصة بسفر مواطنينا من القطاع.

تجاهل غطاس الدور المصري

وتجاهل غطاس وجود التمثيل الدبلوماسي المصري في الأراضي الفلسطينية الذي يعمل وفق ضوابط وقوانين الدولة المصرية.