جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ المرحلة الثالثة من الهجوم البري على غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، إن المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة، بدأت، وذلك بعد 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول تطويق مدينة خان يونس

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة «أكس»: «بعد مرور 60 يوما على اندلاع الحرب، تقوم قواتنا حاليا بتطويق منطقة خان يونس جنوب القطاع، فيما تواصل دخول شمال القطاع».

بداية المرحلة الثالثة من الهجوم البري

وواصل: «لقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من المناورة البرية، فالجيش حقق هدفه في شمال القطاع وسيتحرك في الجنوب، ونعمل حاليا على إجلاء السكان من مناطق المعارك، ونحن هدفنا في خان يونس هو قائد حماس في غزة يحيى السنوار».