أمين الفتوى يوضح حكم العمل بالسمسرة: «حرام إذا خالفت الشروط»

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال متصل يُدعى «أحمد»، حول حكم العمل في مجال السمسرة، وهل أموالها حلال أم حرام؟

«كمال»: السمسرة حلال بعدة شروط

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «السمسرة حلال بعدة شروط أن يكون العمل في سلع حلال ليس محرما، والالتزام بالشروط التي تم الاتفاق عليها، إلا الشرط الذي يحل الحرام الذي يحله الله سبحانه وتعالى».

السمسرة جائزة شرعا ما دامت لا تخالف قوانين البلاد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «كما أن السمسرة جائزة شرعا ما دامت لا تخالف قوانين البلاد، بمعنى في سلعة أو أمر ممنوع السمسرة فيه بأمر قانوني أو قرار من الدولة الموجود فيها، هنا يجب الالتزام بالقانون وعدم العمل بالسمسرة في هذه السلعة، لأنها أصبحت حراما».