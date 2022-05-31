«سي آي كابيتال» الثانية في عمليات السمسرة بحصة سوقية 9.6%

كشفت «سي آي كابيتال» للاستثمارات المالية، اليوم، نتائجها المالية المجمعة للربع الأول من عام 2022، حيث بلغ اجمالي الايرادات 763 مليون جنيه وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 154 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي محفظة التمويل 13.5 مليار جنيه.

إجمالي محفظة التمويل يسجل 13.5 مليار جنيه

بلغ إجمالي محفظة التمويل 13.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 25% مقاؤنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات 763 مليون جنيه، بارتفاع 36% مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 82%، كما بلغ صافي دخل الفائدة 279 مليون جنيه، بارتفاع 36% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 9.0%.

وبلغ صافي الربح التشغيلي 276 مليون جنيه، بارتفاع 8 مرات مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية، 154 مليون جم بمقارنة بصافي خسارة 17 مليون جنيه بالعام السابق.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 110 ملايين جنيه، وأبرمت كوربليس عقود جديدة بقيمة 1.9 مليار جنيه، بارتفاع 41% مقارنة بالعام السابق، كما بلغ حجم محفظة التأجير القائمة 10.5 مليار جنيه.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر 76 مليون جنيه، بارتفاع 84% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1,8 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 60% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي عدد الفروع بنهاية الفترة 161 فرعًا، إذ تمّ افتتاح 11 فرعا جديده منذ بداية العام التمويل العقاري.

366 مليون جنيه حجم محفظة عمليات التمويل العقاري

وبلغ حجم محفظة عمليات التمويل العقاري 366 مليون جنيه بنهاية الفترة، مقارنة بـ143 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2021، كما بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي 277 مليون جنيه بنهاية الفترة.

وبلغ حجم الأصول المدارة 14.3 مليار جنيه، بارتفاع 27% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 9.6%، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين شركات السمسرة في السوق المحلية، كما بلغت إيرادات خدمات الاستشارات المالية 42 مليون جنيه، بارتفاع 52% مقارنة بالعام السابق.