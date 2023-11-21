أمين الفتوى: لا يجوز لموزع الصدقات الأخذ منها

رداً على استفسار متصلة تُدعى «أماني»، من أنها تساعد رجل غني فى توزيع أمواله على الفقراء، وتريد أن تأخذ منها على اعتبارها فقيرة، فما حكم الشرع فى ذلك؟ أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ الأمر محل خلاف فقهي.

«عبد السميع»: الأولى القيام بالعمل الصالح بدون أخذ جزء من المال

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه «بدايةًَ هناك خلاف فقهي، وعلى المُتصلة والأولى بها القيام بهذا العمل الصالح دون الأخذ من المال، ولو ستأخذ منه فعليها أن تأخذ منه بالمعروف، أي تأخذ أقل القليل حتى لا تضيع الأمانة والأجر والثواب».

لابد لصاحب المال أن يقول للمؤتمن على المال

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو صاحب المال قال لك وزعى هذا الفقراء فأنتى أمينة عليه، وبعض الفقهاء قالوا إنه لا يجوز لأنه لم يدخلك فى الفقراء، وبعض الفقهاء رأوا إنها تأخذ بحكم إنها قائمة على هذا، فلو هو قال لها صراحة خذى لنفسك منه فهذا أفضل لها، وعليها أن تأخذ بالأحوط وهو عدم الأخذ من هذه الأموال لنفسها».