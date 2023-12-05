أمطار وسيول تضرب مرسى علم.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تعرضت مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وسيول ضربت عددا من المناطق وامتدت إلى الطرق السريعة.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر حالة الطوارئ، وشددت على السائقين بالطرق السريعة بتوخي الحذر والحيطة وعدم السفر ليلا، إلا للضرورة القصوى حفاظا على أرواح المواطنين.

إعلان حالة الطوارئ في البحر الأحمر

وكانت أجهزة البحر الأحمر رفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، كما أعلنت حالة الطوارئ، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة.

وشدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري عن أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.

مشروعات الحماية من السيول بالبحر الأحمر

وكانت الدولة نفذت عددا من مشروعات الحماية من أخطار السيول في البحر الأحمر، من خلال عدد من القنوات الصناعية والسدود والبحيرات الصناعية والبرابخ والسدود وحواجز التوجيه لمواجهة السيول والأمطار جنوب البحر الأحمر.