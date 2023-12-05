النيابة العامة تقرر تسليم 662 طن سكر وزيت وأرز لوزارة التموين

قررت النيابة العامة، تسليم 662 طنًا من السكر وسلع أخرى، للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

يأتي ذلك في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع -590 طن سكر، و54 طن زيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طن أرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها في تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.