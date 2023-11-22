إحالة واقعة إصابة سيدة بغيبوبة أثناء الولادة في مطروح إلى النيابة العامة

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إحالة واقعة تعرض سيدة لنزيف وغيبوبة بعد الولادة في مستشفى النساء والتوليد والصحة الإنجابية بمطروح إلى النيابة العامة، لإعمال شؤونها فى ملابسات الواقعة، مع إيقاف طبيب التخدير عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

توفير بديل لطبيب التخدير

كما كلف محافظ مطروح، اليوم، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح للمتابعة المستمرة وتوفير البديل لطبيب التخدير بمستشفى الولادة.

لجنة لفحص الحالة الصحية للمريضة

وأكد محافظ مطروح في بيان علي متابعته للواقعة، منذ وصول شكوى بشأنها ووجه بإحالتها للتحقيق من البداية في مديرية الصحة بمطروح، مع تشكيل لجنة لفحص الحالة الصحية للمريضة وعرض تقرير مفصل عليه.

وأوضح أنه فور عرض التقرير من خلال وكيل وزارة الصحة تقرر تحويل الواقعة للنيابة العامة لإعمال شأنها فى ملابساتها، مؤكداً عدم التهاون فى محاسبة أى تقصير أو أى تهاون فى حقوق المرضى في أي مستشفي عام أو مركزي.

ونُقلت المريضة في حالة غيبوبة من مستشفى النساء والتوليد إلى مستشفى مطروح العام، ووُضعت في العناية المركزة، ويجرى متابعة حالتها ولا تزال في غيبوبة.