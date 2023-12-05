حزب «المصريين» يُنظم أكبر مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الغردقة

رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالنائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، وعضو مجلس الشيوخ، كما رحب برؤساء الأحزاب المشاركين في المؤتمر الوطني الكبير لدعم وتأييد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي المقام بمدينة بالغردقة، اليوم، والذي ينظمه حزب «المصريين»، برئاسة المستشار حسين أبو العطا، وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية.

دعم الرئيس السيسي واجب وطني

وقال «أبو العطا»، خلال كلمته في المؤتمر الوطني الكبير لدعم وتأييد الرئيس السيسي، المقام بالغردقة، إن دعم الرئيس السيسي واجب وطني على كل مصري من أجل استمرار مسيرة التنمية والبناء والعبور للمستقبل والوصول للجمهورية الجديدة وتحقيق الحياة المثلى لشعب مصر العظيم، موضحا أن تحالف الأحزاب المصرية كان صادقا مع نفسه ومع جموع المصريين منذ البداية حينما أعلن وقوفه الصريح والواضح خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ولم يكتف التحالف بهذا الإعلان فقط بل أوضح الأسباب المنطقية لهذا الانحياز الذي هو في حقيقته انحياز للدولة المصرية والمستقبل والأمن والاستقرار، ومسيرة الإنجازات التي لم تشهدها مصر عبر تاريخها الطويل.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن انحيازنا دائما للأحق والأنسب والأفضل، ولذلك كانت مؤتمرات تحالف الأحزاب في شتى محافظات مصر طوال الشهور الماضية تدعو المواطنين لهذا الانحياز، وتكشف لمن لا يعلمون أسباب هذا الانحياز، وها نحن اليوم وبكم نستكمل المسيرة ليس فقط لحين انتهاء الانتخابات وإعلان فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة، بل سنستمر خلفه مؤيدين ومبايعين كونه أفضل وأنسب من يقود الدولة المصرية، خاصة في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

التغلب على التحديات

وأوضح أنه بتكاتف وتحالف المصريين معا نبني مصر ونتغلب على التحديات، ونحن حاليا أمام مرحلة تاريخية مهمة، ولا بد من أن نكون على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن مصر كانت تعاني كثيرًا قبل يونيو 2013، ومرت بأزمات اقتصادية واجتماعية عديدة، لكن الشعب المصري كان يدرك أن هناك أملًا ولديه ثقة كبيرة في الجيش المصري، وقائده الذي تحمل على عاتقه حماية البلد من تنظيم مسلح كان يسعى لإشعال البلد وإحراقها، ومن حرب أهلية كانت على وشك التعرض لها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قائد بمعنى الكلمة وكان يعلم تمامًا أن البلد تتعرض لتحديات عديدة ومدى الخراب والدمار الذي كان يحاصرها، لكنه لم يفقد الثقة في الشعب المصري وراهن عليه، لأنه يعرف المكنون الحضاري الذي يسكن كل الشعب المصري، موضحا أن هناك أسبابًا عديدة تجعلنا ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، ولعل أهمها أنه أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتها، وحمى مصر من حرب أهلية وفتنة طائفية، وأعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأعاد لمصر دورها القومي والإقليمي والدولي.