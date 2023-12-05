جامعة أسيوط تنظم لقاء تدريبيا عن تنفيذ خطة الإخلاء بكلية التربية

نظمت إدارة الصحة والسلامة المهنية، التابعة لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة أسيوط، لقاءً تدريبياً عن تنفيذ خطة الإخلاء، بالتعاون مع كلية التربية، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لتنفيذ تجربة الإخلاء بجميع الكليات لضمان نشر هذه الثقافة تجنبا لوقوع أية خسائر مادية أو بشرية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهد اللقاء حضور الدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتورة أماني شريف مستشار رئيس الجامعة لشئون التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات والسلامة والصحة المهنية، واللواء إبراهيم عنوس مستشار رئيس الجامعة للأمن والدفاع المدني، والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد عبد العال مسئول الدفاع المدني بالجامعة، وبمشاركة وكلاء الكلية، ولفيف من الأساتذة، والعاملين، إلى جانب عدد من قيادات وأفراد الأمن الجامعي.

تنفيذ خطة الإخلاء

ومن جهته، أشار الدكتور حسن حويل، إلى أهمية تجربة تنفيذ خطة الإخلاء، ودورها في نشر مفهوم السلامة و الصحة المهنية، والتدريب العملي على كيفية الوقاية من الحوادث والإصابات، تقليلاً لآثارها، وتجنبا للمخاطر الناجمة عن التدافع والتزاحم أثناء تنفيذ الإخلاء في وقت قصير، مؤكداً أن كلية التربية من الكليات المتميزة في قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، حيث حصلت على درع البيئة في أنشطة الصحة والسلامة المهنية على مستوى الجامعة لعام 2021، كما تحرص على تنظيم هذه التجربة بشكل دوري لمواجهة أي طوارئ قد تحدث في بيئة العمل.

وأوضحت الدكتورة أماني شريف، أن إدارة الجامعة تسعى بجهود حثيثة لتحقيق الريادة في مجال الصحة والسلامة المهنية، والوصول لأعلى مستويات الأمان لكافة الأفراد والمنشآت الجامعية، لافتةً إلى أن مجال الصحة والسلامة المهنية يمثل جزءاً من علم إدارة الأزمات، الذي يستهدف نشر الوعي بكيفية مواجهة الأزمات، والتصرف الصحيح في حالات الكوارث.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد مصطفى حمد، أن الندوة تستهدف توعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، بإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتعريفهم بالإجراءات والإسعافات الأولية اللازمة سواء داخل بيئة العمل أو خارجها؛ وذلك للحفاظ على كافة العناصر المادية والبشرية من أية خسائر أو إصابات.

كيفية استخدام طفاية الحريق

واستعرض اللواء إبراهيم عنوس، خلال اللقاء التدريبي، دور الحماية والصحة والسلامة المهنية، في حماية الأرواح والممتلكات، موضحا في ذلك نظرية الإطفاء والاشتعال، وكيفية استخدام طفاية الحريق، بالإضافة إلى طرق التغلب على مختلف أنواع الحرائق، مع عرض نماذج لحالات مختلفة، وكيفية التعامل معها، وتقليل آثارها علي الفرد والمجتمع.

وفي ختام اللقاء التدريبي، نظمت إدارة الكلية تجربة عملية؛ لتنفيذ خطة الإخلاء، وتدريب العاملين علي اتخاذ الإجراءات السليمة، وتنفيذ كافة شروط السلامة؛ للحفاظ علي الأفراد، ووقايتهم من أخطار وحوادث العمل.