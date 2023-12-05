استمرار فعاليات برنامج «مودة» لتأهيل المقبلين على الزواج في جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، استمرار فعاليات البرنامج التدريبي «مودة»، ضمن المشروع القومي الرئاسي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية؛ والمتضمن سلسلة من الندوات التوعوية؛ لدعم الشباب المقبل على الزواج؛ بالمعارف، والمهارات، والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة؛ والذى انطلقت فعالياته يوم 20 من نوفمبر والمستمرة حتى 14 من ديسمبر؛ بكافة كليات الجامعة.

جاء ذلك؛ بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الإجتماعية ومنسق برنامج مودة بالجامعة، وبمشاركة الأستاذ أحمد عباس منسق مبادرة مودة بالجامعات المصرية.

ندوات توعية

وثمّن الدكتور أحمد عبدالمولى جهود وزارة التضامن الإجتماعى، وتعاونها المثمر مع إدارة الجامعة بكافة الكليات، لتنظيم هذه السلسلة من الندوات التوعوية، الهادفة إلى زيادة درجة الوعي لدى الشباب بالأسس التى تقوم عليها الأسرة، موجهاً شكره لكافة عمداء الكليات ووكلائها وإلى أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البرنامج التدريبي «مودة» داعياً الطلاب إلى الإستفادة من المحاور التى يتضمنها البرنامج والتى سيكون لها دوراً فاعلاً فى تشكيل مستقبلهم على النحو الصحيح.

الوعي بقضايا الأسرة

ومن جهتها، أشادت الدكتورة مديحة درويش؛ بجهود وزارة التضامن الإجتماعى؛ لرفع الوعى بقضايا الأسرة المصرية وعلى رأسها الحد من ارتفاع حالات الطلاق؛ وذلك يأتى من خلال؛ تنظيمها لسلسلة من الندوات، والدورات التدريبية، وحملات التوعية، تحت مظلة البرنامج القومي «مودة» والمستمر هذه الفترة في رحاب الجامعة.