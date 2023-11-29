«أوقاف الإسكندرية» تعقد 12 مقرأة بالمساجد لتعليم الجمهور القراءة الصحيحة

عُقدت 12 مقرأة بمساجد الإسكندرية للاستماع للقراءة القرآنية الصحيحة للجمهور من رواد المساجد، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالقرآن وأهله، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وقيادات الدعوة بالمديرية وفي إطار تكثيف مديرية أوقاف الإسكندرية للأنشطة الدعوية والقرآنية.

عقد 12 مقرأة

وقال هاشم الفقى، مدير عام إدارة الدعوة بأوقاف الإسكندرية لـ «الوطن»، إنه تم عقد 12 مقرأة للأئمة وسط حضور جماهيري للإستماع لقراءة الأئمة وتصحيحا لقراءة الجمهور ممن يرغب في تعلم النطق الصحيح للقرآن الكريم حيث انعقدت المقارئ بهذه المساجد..

1- مسجد عزبة الجبل، أوقاف المنتزه

2- مسجد الصابرين، أوقاف المنتزه

3- مسجد البرنس البحري، أوقاف الرمل

4- مسجد سليمان محمود، أوقاف شرق

5- مسجد القصبجي، أوقاف وسط

6- مسجد الإسراء والهدى، أوقاف محرم بك

7-مسجد محمد موسى، العجمي والدخيلة

8- مسجد الطواري، أوقاف غرب

9- مسجد النور، العامرية أول

10-مسجد رمضان شحاتة، أوقاف الجمرك

11- مسجد أنس بن مالك، أوقاف العامرية ثان

12- مسجد الرحمن، برج العرب

دور الأوقاف بالإسكندرية

وأشار سعد الفقى إلى أن مديرية أوقاف الإسكندرية تقوم بدورها التوعوى ونشر صحيح الدين الاسلامي ومنها المقارئ التي تساعد المواطنين على القراءة الصحيحة والسليمة لآيات القرآن الكريم وكذلك عقد ندوات التوعية فى مختلف فروع الدين الإسلامى وتلك هى الطريقة الصحيحة للقضاء على الأفكار الظلامية والمتشددة التى تضر الإسلام والمسلمين.