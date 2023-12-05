هشام سعيد نائبا لرئيس جامعة الإسكندرية وأحمد وهبان عميدا لـ«الدراسات الاقتصادية»

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور هشام سعيد، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، متمنيًا له التوفيق والسداد.

كما هنأ رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، الدكتور أحمد محمد وهبان، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، متمنيًا له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الكلية، ومؤكدًا على تقديم كل الدعم والمساندة له لنجاحه في أداء مهمته.

من هو الدكتور هشام سعيد؟

جدير بالذكر أن الدكتور هشام سعيد، تخرج في كلية العلوم عام 1988 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وعين معيدًا بمعهد الدراسات العليا والبحوث في 1989، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه وتدرج في المناصب الأكاديمية بالمعهد حتى وصل إلى منصب عميد المعهد في عام 2021، وخلال مسيرته الأكاديمية قام بالعديد من الزيارات والمهام العلمية لجامعات أوروبية، وشارك في العديد من الدورات التدريبية المعروفة بدراسات ما بعد الخبرة التي ينظمها معهد الدراسات العليا والبحوث.

كما حصل على 3 براءات اختراع من أكاديمية البحث العلمي، وشارك في عدة مشروعات بحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وله العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة.

من هو الدكتور أحمد وهبان؟

الدكتور أحمد وهبان عضو لجنة قطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للجامعات منذ عام 2020، وكذلك عضو بهيئة المحكمين بمجلة السياسة الدولية التي يصدرها مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وعضو بهيئة تحرير المجلة الدولية للسياسات العامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

حصل وهبان على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2001، وله العديد من الأبحاث المنشورة، والمؤلفات العلمية في مجال تخصصه.