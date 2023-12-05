مارك مالك «فيسبوك» يبيع أسهما بـ185 مليونا.. ثروته تخطت 117 مليار دولار

كشفت تقارير منسوبة إلى شركة Meta أن مارك زوكربيرج باع نحو 682 ألف سهم من حصته في أسهم Meta بقيمة 185 مليون دولار تقريبًا من خلال خطط التداول، لأول مرة منذ عامين، وعلى الرغم من المبيعات، لا يزال زوكربيرج يمتلك كل ثروته البالغة 117.7 مليار دولار تقريبًا، والتي تتكون أساسًا من حصته البالغة 13% في ميتا.

إيرادات شركة ميتا

وبلغت إيرادات شركة Meta في الربع الثالث من عام 2023 قيمة 34 مليار دولار، بزيادة 23% على أساس سنوي، وبلغت التكاليف والمصروفات 20.4 مليار دولار، بانخفاض 7% على أساس سنوي، ومع ذلك، لا يزال قسم Reality Labs في Meta يحرق الأموال، مع توقع زيادة خسائر التشغيل على أساس سنوي، حيث خسر قسم AR-VR ما يقرب من 25 مليار دولار منذ العام الماضي.

وتبين من تقارير تنظيمية حديثة أن أسهم شركة Meta تسجل ارتفاعًا بنسبة 172% في قيمة أسهمها هذا العام، حتى نهاية نوفمبر، وتم الحصول على غالبية الأسهم المباعة في عام 2004 كجزء من «شراء أسهم المؤسس»، وحصل على نحو 150.000 من الأسهم المباعة مقابل 0 دولار في الأيام التي تم بيعها فيها من خلال ممارسة الخيارات المكتسبة في عام 2013.

أسهم شركة ميتا

أما أكثر من نصف مبيعات أسهم Meta الأخيرة فجاءت من الأسهم التي تسيطر عليها مبادرة تشان زوكربيرج، وذهبت الأسهم التي تبلغ قيمتها 19 مليون دولار إلى الذراع الدعوية لمبادرة تشان زوكربيرج، وتعهدت المؤسسة بالتبرع بنسبة 99% من ثروتها للأعمال الخيرية خلال حياة المؤسسين.

وعلى مدى العقد الماضي، باع مارك زوكربيرج بانتظام كتلًا من أسهم Meta، ومع ذلك، لم يقم ببيع أي أسهم في عام 2022، على الرغم من النتائج الفصلية الكارثية التي أدت إلى واحدة من أكبر عمليات تصفية الأسهم في يوم واحد وأسوأ أداء سنوي لشركة Meta منذ طرحها في عام 2012.

كما باع مارك زوكربيرج ومؤسسته الخيرية، مبادرة تشان زوكربيرج، ما يزيد على مليار دولار من أسهم شركة Meta، المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي Facebook وInstagram، وذلك في عام 2021.