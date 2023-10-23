الممثل الأمريكي مارك رافالو عن دعمه للقضية الفلسطينة: أشعر بالمسؤولية

تحدث الممثل الأمريكي مارك رافالو، في حوار تلفزيوني على أحد القنوات الأمريكية عن سبب تضامنه مع الشعب الفلسطيني، خاصة بعد توقيعه مع 55 نجما على رسالة موجهة للرئيس جو بايدن، تطلبه بالتدخل لوقف القصف الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني، كما نشر تدوينة عبر حسابه على موقع «X»، طالب فيها متابعوه جمع توقيعات لإيقاف الحرب على فلسطين، معلقا: «أوقفوا إراقة دماء الأطفال الآن»

وأوضح رافالو في تصريحات تلفزيونية سابقة، عند سؤاله عن سبب دعم القضية الفلسطينية، قائلا: «فوق أي سبب أنا أحب العدالة، وهذا أمر ذا معنى بالنسبة لي، وفي أي مكان في العالم يعاني من الظلم أعتقد أن بصفتي فنان فأني أشعر بالمسؤولية للحديث عن هذا الظلم».

مارك رافالو: أمريكا لا تُخضع إسرائيل لنفس المعايير المفروضة على أي دولة أخرى

وأضاف: «ارتباطي بالشعب الفلسطيني جاء من الفلسطينيين أنفسهم ومن خلال سماع قصصهن، ومشاهدة الحرب غير المتكافئة التي يتعرض الفلسطينين لها، والعنف الذي يتعرضون له، ومن يدفع الثمن هم المواطنون، ولا يوجد سبب لعدم إخضاع حليف لأمريكا إلى نفس المعايير المنطلقة على أي دولة أخرى».

وتابع الممثل الأمريكي: «أرى أن هناك خطأ وعندما تحدثت عن ذلك وصفت بأنني معاد للسامية، وهو وصف كان يصعب علي سماعه، وحقيقة أن هناك الكثير من الناس سيأخدهم التطرف إلى هذا الحد عند الحديث عن هذا النوع من عدم المساواة، وهذا النوع من القمع والفصل العنصري، وهنا في الولايات المتحدة نعاني من الشيء نفسه هناك أمريكا الملونة وأمريكا البيضاء».