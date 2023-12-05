المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات الرئاسة.. «غرف طوارئ وتواجد ميداني»

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعا مساء اليوم، للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، مشددا على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والعمل بروح الفريق الواحد.

الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة المنوفية من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية في نسب المشاركة في العملية الانتخابية، بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 500 مقر انتخابي و12 لجنة رئيسية و574 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 6 لجان للمغتربين، وتستقبل اللجان الانتخابية 2 مليون و851 ألفا و466 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم، مناشداً جموع أهالي وأبناء المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق أعلى نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي بين المحافظات.

التواجد الميداني للمسؤولين في الانتخابات الرئاسية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من مدى جاهزيتها من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وكذا متابعة حالة النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط اللجان.

يأتي ذلك بالإضافة لتوفير مولدات كهربائية للمقرات الانتخابية ومراجعة جميع أعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية للجان وكذا لوحات الكهرباء الرئيسية ووضع خطة من خلال فرق عمل فنية تعمل على مدار الساعة وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات لمواجهة أي أحداث طارئة خلال العملية الانتخابية.

تشكيل غرف عمليات في الصحة والإسعاف

كما كلف المحافظ، الصحة ومرفق الإسعاف، بتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ووضع خطة للطوارئ وتوفير أطقم نوبتجيات بكافة المستشفيات وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة علي المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير اللازمة والوقوف على الحالة الفنية لجميع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي والمتابعة اليومية لعدم انقطاع المياه بكافة المقرات الانتخابية والتأكيد على توفير فرق عمل فنية لمعالجة أية أعطال.

وأشار محافظ المنوفية إلى حرصه التام على متابعة العملية الانتخابية بنطاق المحافظة والمرور الميداني للوقوف على الحالة العامة والمشهد الانتخابي، وكذا المتابعة اللحظية من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وتذليل كافة العقبات أمام غرف العمليات الفرعية والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان نجاح العملية الانتخابية.