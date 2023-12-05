وفد «الأعلى للجامعات» يشارك في مؤتمر البيئة الأول بجامعة المنوفية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة جنوب الوادي الجديد، والدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور إلهامي علي رئيس جامعة دمنهور، ونواب رؤساء الجامعات المصرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجمهورية، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية.

لقاء رئيس جامعة المنوفية وقيادات المجلس الأعلى للجامعات

يأتي اللقاء بين رئيس جامعة المنوفية، وقيادات المجلس الأعلى للجامعات المصرية، استعدادًا لانعقاد المجلس لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضمن فعاليات مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأول بجامعة المنوفية.

قيادات الجامعات المصرية

يقام المؤتمر بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية، ولفيف من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، على مستوى جامعة المنوفية والجامعات المصرية.