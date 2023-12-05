تنظيم ندوتين بـ«حقوق وتمريض أسيوط» للتوعية بالمشاركة في الانتخابات

شهدت كليتا التمريض والحقوق بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، انعقاد ندوة «من أجل وطنك كن إيجابيا وشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024»، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور رجب محمد الكحلاوي أستاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى أهمية المواطنة الفعالة، والتي تعني اهتمام المواطن بالشأن العام، والحرص على المصلحة العامة، وترسيخ قيم المطالبة بالحقوق، والمشاركة في الانتخابات الوطنية، من خلال الأطر السياسية والدستورية والقانونية التي توفرها الدولة لترسيخ قيم ممارسة وتفعيل المواطنين لهذه الحقوق.

رفع الوعي السياسي لأبناء الجامعة

تناولت الندوة عددًا من المحاور أبرزها إجراءات الانتخابات الرئاسية، ومراحلها الزمنية، بدايةً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة، وحقوق المواطنين في الترشح والانتخاب، وكيفية تنظيم القانون لهذه الحقوق، وذلك بهدف رفع الوعي السياسي لدى أبناء الجامعة من الطلاب، حيث تعد أصوات الشباب عاملا أساسيا في دفع قاطرة التنمية في البلاد في المرحلة القادمة، وتم اختيار شعار «كن إيجابيا وشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة»، لما يحمله من تحفيز للشباب لأداء واجبهم الوطني، لأن أصواتهم أمانة تجاه الوطن والأجيال القادمة.