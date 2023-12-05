«خرطوشة تُطلق 10 مرات».. أحدث ابتكارات «إيديكس 2023»

«خرطوشة تُطلق 10 مرات»، أحد المنتجات الدفاعية الجديدة المعروضة على هامش المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، والمُصنعة بواسطة إحدى الشركات البلغارية العالمية، والتي تسوقها في مصر والشرق الأوسط.

خرطوشة مدفعية تطلق 10 مرات

ويقول المهندس مصطفى القباني، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الوطنية المتعاونة مع عدد من كبرى الصناعات الدفاعية المشاركة في معرض «إيديكس 2023»، إن الخرطوشة الجديدة تُستخدم في بعض مقذوفات المدفعية، التي تعتمد على تكنولوجيا البوليمار، بتواجد مركب كيمائي يسمح باستخدامها حتى 10 مرات، لافتًا إلى أن تلك التكنولوجيا تُعرض في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لأول مرة.

ويضيف «القباني»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الخرطوشة البوليمار تُنتج بعيارين، مع القدرة على زيادة المنتجات حسب الأعيرة المطلوبة، مشيرًا إلى أن أكبر ميزة لها هي إمكانية إعادة استخدامها لأكثر من مرة.

طائرة استطلاع

وخلال معرض «إيديكس 2023»، عُرضت إحدى طائرات الاستطلاع الأمريكية الصُنع، ويوضح «القباني»، أنها طائرة تُسهم في عمليات الاستطلاع للاستخدامات المدنية والعسكرية، كما أن هناك أنظمة أخرى للملاحة والتدقيق والمعايرة والتوجيه معروضة على هامش «إيديكس 2023».

ويوضح «القباني»، أن الشركات الأجنبية لا يوجد لديها وعي كاف بالسوق المصرية واستخداماتها، ومن ثم يلعبون دور حلقة الوصل بين بعض التوكيلات العالمية والجهات الأمنية المعنية في مصر، وبعض شركات القطاع الخاص، مع الرؤية المصرية الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الصناعي، وتوسيع قاعدة الصناعات المحلية، وزيادة المكون المحلي، والتصدير للخارج.

معرض إيديكس 2023

ويشدد على أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» بمثابة فرصة للجهات الأمنية المعنية في مصر ودول العالم لمشاهدة أحدث ما توصلت إليه الصناعات العسكرية والدفاعية، والتعاون في توريد تلك المنتجات للبلدان المختلفة، أو دخول مفاوضات للعمل على التصنيع المشترك لها.