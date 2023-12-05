علاء النهري: القمر الصناعي «سات 2» خطوة كبير لتوطين تكنولوجيا الفضاء في مصر

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن إطلاق القمر الصناعي سات 2، هو نتاج إتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 التي أبرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الصيني، والتي أحدثت مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين.

اهتمام الرئيس السيسي بعلوم الفضاء والتكنولوجيا

وأضاف «النهري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مع الناس»، مع الإعلامي شريف فؤاد، والمذاع على شاشة «قناة الناس»: «الرئيس السيسي له ثقل دولي كبير، ومهتم بغزو الفضاء ويعلم أهمية أن يكون لمصر قمرا صناعيا، وأهم عائد من إطلاق القمر الصناعي هو توطين تكنولوجيا الفضاء بيد المصريين».

إطلاق القمر الصناعي «سات 2» نقلة نوعية كبيرة

وتابع نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أنَّ القمر الصناعي الجديد يعد نقلة نوعية كبيرة، وله العديد من المهام، وذات إمكانيات عالية، ويساعدنا في أشياء كثيرة، ويقوم بتصوير الأرض من الفضاء بصور ذات دقة عالية، فضلاً عن استخداماته في مراقبة المحاصيل الزراعية وتخطيط المدن واستكشاف الموارد المعدنية والحصول على صور فضائية للمياه الجوفية، وتحديد الموارد المائية السطحية.