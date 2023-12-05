وكالة الفضاء: إطلاق القمر الاصطناعي التجريبي المصري «نكس سات» 30 يناير المقبل

اعلنت وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور شريف صدقي، جاهزية إطلاق القمر الاصطناعي التجريبي المصري «نكس سات» والمزمع إطلاقه في 30 يناير 2024، إذ أكد الجانب الصيني موعد الإطلاق.

وقالت الوكالة، في بيان، إنه جرى عقد اجتماع في مقر الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وهي الجهة الصينية المسؤولة عن مشروع القمر الاصطناعي مصر «سات 2»، والمسؤولة أيضاً عن تصميم وتنفيذ المحطة الأرضية للقمر مصر «سات 2»، بحضَور وانغ هايتا، نائب رئيس الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ودينج هينج، نائب مدير عام الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.، ووتشو تشيوان، مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، ووانغ هايشياو، نائب مدير الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.

أوضحت الوكالة، أنه أثناء الاجتماع جرت مناقشة أوجه التعاون المستقبلية في مجال نقل تكنولوجيا تصميم وتنفيذ الأقمار الاصطناعية، وكيفية تعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة في تنفيذ مشروع القمر الاصطناعي مصر سات 2، وكذا تأسيس مركز الجميع والتكامل والاختبار.

كما جرت مناقشة المهام الفضائية الخاصة بوكالة الفضاء المصرية والمخطط إطلاقها في عام 2024.