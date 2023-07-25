دليلك لاختيار تخصصات جامعية جديدة.. كلية تكنولوجيا الفضاء بـ«القاهرة الدولية»

لمواكبة التطورات العلمية والخطط المستقبلية التي وضعتها الحكومة المصرية لبرنامج الفضائي المصري، والتي ستتحقق عن طريق إنشاء قاعدة علمية ذات كفاءة عالية من خلال مجموعة متكاملة من التخصصات التعليمية الجديدة التي بدأتها جامعة القاهرة الدولية، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الحصول على تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، وسيجرى تعميها خلال السنوات المقبلة على باقي الجامعات المصرية.

كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية

تخصص «العلوم وتكنولوجيا الفضاء»، هو احدث التخصصات الجديدة المستحدثة عام 2022 فى كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة بالشيخ زايد، حيث يتم دراسة علوم الفلك والفضاء، من خلال الأقمار الصناعية ومتابعة حركتها ومداراتها، حيث يتم التركيز على الجوانب العلمية للتوزيع الإحداثي الفضائي، والغلاف الجوي لكوكب الأرض والكواكب المجاورة.

كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء

يهدف تخصص العلوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى تهيئة وإعداد الخريجين في علوم المناخ والفلك وتكنولوجيا الفضاء، على مستوى عالٍ من الكفاءة العملية والتعليمية، وقادرين على المنافسة هذا التخصص بجودة عالية محليًا وإقليميًا ودوليًا، كما تُساهم في بناء القدرات والكوادر وتأهيل الكفاءات في علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، وتعظيم الاستفادة من الخبرات في مجالات تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وهو متاح لطلبة الثانوية العامة بشعبتي «علمي علوم وعلمي رياضة»، حيث يحصل الخريج على درجة البكاليويوس في العلوم وتكنولوجيا الفضاء.

أقسام كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء

تضم كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء العديد من البرامج الدراسية، وتضم 6 أقسام علمية رئيسية وهي:

- علوم الفضاء الأساسية.

- علوم الفلك والكواكب.

- الاستشعار عن بُعد.

- نُظم المعلومات الجغرافية، والإلكترونيات والاتصالات الفضائية.

- هندسة الطيران والفضاء.

- والذكاء الاصطناعي وبرمجيات الفضاء.