محافظ الغربية يتفقد جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية في طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اللجان الانتخابية بطنطا، مؤكدا أن المحافظة وكل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

تفقد مقرات مبيت القوات

وتابع المحافظ جاهزية اللجان، فضلا عن تفقده تجهيز مقر مبيت قوات تأمين الانتخابات، بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمجمع الجلاء التعليمي.

الاستعدادات القصوى

وأشاد محافظ الغربية بالتجهيزات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم، موجها برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان، مؤكدا بتكثيف أعمال النظافة ورفع كل الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، تكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية، قص الأشجار، دهان البلدورات، دهان وتجميل أسوار اللجان، توفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم، مولد كهربائي، علم مصر على مدخل اللجان، بنو باسم ورقم اللجنة الانتخابية على الباب الخارجي للجنة، الاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان.