جولات على مقار اللجان الانتخابية في مدارس القاهرة للتأكد من جاهزيتها

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة استكمال استعداداتها لبدء ماراثون انتخابات الرئاسة، للوقوف على آخر مستجدات تجهيز المقرات الانتخابية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والجولات التفقدية المتواصلة للمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لعددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، والتأكد من جاهزيتها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

التيسير على الناخبين

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة والإدارات المختصة والمعنية.

إزالة الإشغالات في محيط اللجان الانتخابية

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديري المدارس لاستكمال أعمال تجهيز المقار الإنتخابية، مؤكدة ضرورة توفير كافة سبل الراحة للقائمين عليها، وكذا للمواطنين خلال الاقتراع، كما نوهت على رؤساء الأحياء برفع جميع الإشغالات في محيط اللجان، وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين، وعدم عرقلة حركة السير من خلال تحقيق انسيابية الحركة عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكده أنّ المنطقة الجنوبية تقوم بدورها في الوقوف على تجهيز وإعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنّه تم تكليف لجان مشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية لمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة وصيانة الأعمدة، وغلق أبوابها حفاظا على سلامة المواطنين والمترددين على اللجان، كما وجهت بمراعاة تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والأتربة و الرتش حول صناديق القمامة، وتقليم المزروعات وتهذيبها حفاظا على المظهر العام، ولتنفيذ عمل مشرف يليق بالمنطقة الجنوبية بعاصمة مصر.

المرور على المدارس المخصصة لعقد اللجان الانتخابية

شمل المرور الميداني على مقار اللجان من خلال فرق المتابعة الميدانية بالمنطقة المرور على مدارس أبو السعود الابتدائية، والشهيد محمد جمال، ومدرسة عين الصيرة، وجيهان السادات، ومدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين، ومدرسة صلاح الدين الأيوبي، والشهيد أحمد بدوي بنطاق حي مصر القديمة، والمدرسة الفنية الصناعية، وأحمد عرابي الابتدائية، والشهيد عادل مصطفى الابتدائيه، ومدرسة أحمد زويل الإعدادية، والفاروق، ومدرسة محمد نجيب، وأبو بكر الصديق بحي دار السلام.

كما واصل فريق العمل بالمنطقة الجنوبية جولاته بمدارس صلاح سالم الثانوية العسكرية بنين، والشهيد صابر أبو ناب الثانوية بنات، والشهيد أحمد محمود إسماعيل، ومدرسة محمد فريد سرحان، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، وناصر الإعدادية بنات، ومدرسة رستم الابتدائية، ومدرسة بنك الإسكندرية الإعدادية بنات، ومدرسة الدكتور محمد علي محجوب، ومدرسة الفريق عبد المنعم واصل، ومدرسة الفريق فؤاد عزيز غالي الإبتدائيه، وحلوان البلد الابتدائية المشتركة، والشهيد مصطفى سيد صلاح، ومدرسة أسماء بنت أبو بكر الابتدائية النموذجيه، ومدرسة الدكتور أحمد زويل للتعليم الأساسي، ومدرسة حلوان الثانوية التجارية، ومدرسة أطلس الابتدائية النموذجية بنطاق حي حلوان.

أما بنطاق حي المقطم شمل المرور مدارس عمر بن عبد العزيز، وجابر الصباح، وأبو شقرة الرسمية، والمقطم الإعدادية والثانوية، والشهيد خضر عبد الله، وعمار بن ياسر، وأحمد أنور دسوقي، وتحيا مصر بالأسمرات.

المرور على مدارس أحياء المعصرة والسيدة زينب والخليفة والمقطم

وفي حي المعصرة تم الوقوف على استعداد مقرات اللجان بمدرسة هدى شعراوي الرسمية لغات، ومدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية، وزهراء حلوان الإعدادية بنين، والثانوية بنات، ومدرسة أنس بن مالك الابتدائية، وسعد زغلول الرسمية المتميزة، و30 يونيو الرسمية لغات، وحدائق حلوان الابتدائيه المشتركة، ومدرسة مصر الحرة، والشهيد عبد الحميد محمد الابتدائية، والشهيد محمد العظيم المشتركة.

وفي حى التبين تم تفقد مقار اللجان بمدرسة على بن أبى طالب، ومدرسة الصلب الثانوية بنات، والشهيد أحمد عبد المنعم الابتدائية، وأسماء بنت أبي بكر الابتدائية والإعدادية، والصلب الإعدادية بنين، ومدرسة التدريب المهني.

وفي حي السيدة زينب شمل المرور مدارس شهداء بورسعيد الابتدائية، وزين العابدين الثانوية الفنية العسكرية، والجمعية الخيرية الإعدادية بنين، ومدرسة الشيخ على يوسف الابتدائية، والخديوي إسماعيل الثانوية العسكرية، والسيدة زينب الجديدة الابتدائية.

وفي حي الخليفة شمل المرور على لجان التونسي الثانوية الجديدة بنات والابتدائية، والتونسي التجريبية لغات والمشتركة، ومدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، وعمرو بن الخطاب الابتدائية، ومدرسة المساكن الابتدائي و الهلال الأحمر التجريبي، والشهيد أحمد بدوي، ونجيب محفوظ الابتدائية، وعمرو بن العاص الإعدادية، ومدرسة حمزة بن عبدالمطلب الثانوية، وعثمان بن عفان الابتدائية، وعلي بن أبي طالب الابتدائية، ومنشية جبريل الابتدائية، ومدرسة محمد أمين الراعي الثانوية، والشيماء الابتدائية، والثانوية بنات، وشجر الدر الابتدائية، ومصطفى كامل الابتدائية، والشيد طيار وائل أحمد حيدر، وطلعت حرب الابتدائية، وعاطف السادات الثانوية بنات بحي البساتين.

وفي حي 15 مايو تم المرور على مدرسة مصطفى كامل للتعليم الاساسي، ومدرسة طه حسين، و15 مايو الرسمية، وأحمد زويل الرسمية لغات، ومدرسة نبوية موسى الإعدادية بنات، وزيد بن حارثة للتعليم الأساسي، ومدرسة الحرية الرسمية لغات، ومدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي، ومدرسة سعد زغلول الثانوية بنات.