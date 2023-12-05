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الفصائل الفلسطينية: تدمير 24 آلية إسرائيلية واستهداف 18 جنديا في غزة

كتب:

منى السعيد
09:16 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

الفصائل الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

كشفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جميع محاور التوغل في القطاع، اليوم، ما أسفر عن تدمير 24 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًَا منذ صباح اليوم فقط، وفق التليفزيون الفلسطيني. 

الفصائل الفلسطينية تستهدف 18 جنديا بالهجوم المباشر

وجاء في بيان الفصائل الفلسطينية، أنها استهدفت 18 جندياً بالهجوم المباشر، ووقع منهم 8 جنود بين قتيل وجريح، كما جرى نسف منزل تحصنت به قوة خاصة بالعبوات.

وسقطت قوة أخرى في فخ للمقاومة، إذ قاموا بالدخول إلى حقل ألغام أعد مسبقاً، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى. 

كما جرى توجيه العديد من الرشقات الصاروخية باتجاه تل أبيب وكريات أشمون وشمال فلسطين المحتلة، ونحو أهداف متنوعة.

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بقلم منى السعيد