خريطة قطع المياه في المحافظات اليوم.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومحافظات اليوم الأربعاء، قطع المياه لغسيل المروقات وتطهير الخزانات بخطة الصيانة الدورية بالشركات التابعة لها حيث أعلنت شركات المياه بالأماكن المتأثرة بالصيانة اليوم، ومواعيد قطع المياه وأماكنها.

أهابت الشركة بالمقيمين بأماكن قطع المياه، بتوفير مياه لاستخدامها أثناء قطع المياه وفقا للحاجة خاصة أصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات

خريطة قطع المياه اليوم

أعلنت مدينة شبين القناطر بناء على الإشارة الواردة من شركة المياه والصرف الصحي فرع شبين القناطر بحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة صرف صحي رقم 4 بشبين قطر500 مم زهرن مرن وحددت مواعيد قطع المياه اليوم من الساعة العاشرة صباحا لحين إصلاح الخط وحددت مواعيد انقطاع المياه عن مدينة شبين ومنطقه الصوالحه والعلاميه ووسط المدينة وعزبه اليمن والبيوميه والمربع السكانى الجديد وقريه منيه شبين ومثلث منيه شبين منطقه الجبسة والمحكمة وسيتم توفير سيارات مياه لسد حاجه المواطنين بهذه المناطق فترة إصلاح العطل.

أماكن قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الأربعاء للصيانة الدورية وغسيل المروقات عن عدة قرى ومدن منها مدينة تلا والقرى التابعة لها ومدينة شبين الكوم وبعض القرى التابعة لها ومدن منوف وأشمون والباجور والقرى التابعة لهم وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء ولمدة 4 ساعات.

مواعد ضخ المياه اليوم

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن تعديل مواعيد ضخ المياه ببعض المناطق بمدينة الغردقة، لحدوث عطل بخط مياه الكريمات لتكون مواعيد ضخ المياه اليوم الاربعاء في مناطق حفر الباطن والهلال.