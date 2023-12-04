تفاصيل قطع المياه عن عدة مناطق في بعض المحافظات

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق في أسيوط ومواصلة شركة الدقهلية بقطع المياه في الوحدة المحلية بالصلاحات - جزء من مركز تمى الأمدي ومواعيد ضخ المياه في مطروح وتنظيم قافلة مائية في كفر البطيخ بدمياط.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في أسيوط

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد قطع المياه عن قرية منقباد مركز أسيوط لانقطاع محطة صرف صحي محطة منقباد اليوم الاثنين لمدة 5 ساعات من الساعة 12 مساء وحتى الساعة 5 صباح غد الثلاثاء وذلك لتطهير البيارة الرئيسية.

توفير سيارات مياه نقية لسد الاحتياجات طوال فترة ضعف المياه

وأعلنت الشركة عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة ضعف المياه.

قطع المياه في الدقهلية حتى انتهاء الأعمال

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه وحتى الساعة 8 مساءً اليوم، عن المناطق التالية «الوحدة المحلية بالصلاحات - جزء من مركز تمى الأمديد» لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة على خط 800 ملليمتر بولى إيثيلين ميت فارس.

مواعيد ضخ المياه في مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مواعيد ضخ المياه اليوم في بعض الأماكن الواقعة بنطاق عملها كالتالي..

- مواعيد ضخ المياه بغرب المدينة من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة السادسة مساء.

- مواعيد ضخ المياه في السنوسية مرتقع من الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة مساء.

- مواعيد ضخ المياه في منطقة عزبة الملاحة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء.

قافلة مائية بمركز شباب كفر البطيخ

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن إقامة قافلة مائية بمركز شباب كفر البطيخ يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 10.30، بالاشتراك مع كل مؤسسات المحافظة وبحضور القطاع التجاري وقطاع المياه والصرف والصيانة ومحصل المياه.