«مياه سوهاج» تطلق فيلما لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فيلما توعويا ضمن أنشطة حملة التوعية التي تستهدف حث العاملين والمواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

كيفية الاقتراع باللجان

وتناول الفيلم توقيت الانتخابات وكيفية الاقتراع داخل اللجان والوسائل التي أتاحتها الشركة لتعريف المواطنين بمقرات لجانهم الانتخابية وعنوانها، وذلك من خلال عدة وسائل، منها الموقع الإلكتروني للشركة وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والخط الساخن 125، لاستقبال استفسارات المواطنين، وذلك دون توجه حزبي أو سياسي.

الدفع بسيارات توعية للمواطنين

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يتم الدفع بسيارات التوعية بجميع مراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالمشاركة بالانتخابات، وكذلك لتعريفهم بمقرات لجانهم الانتخابية، بالإضافة إلى فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساء لتلقي استفسارات المواطنين حول لجانهم الانتخابية، وذلك بداية من الأربعاء 6 ديسمبر حتى انتهاء العملية الانتخابية.