جامعة أسيوط تستكمل ندوات التوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم مركز دراسات المستقبل في جامعة أسيوط، ندوة توعوية تحت عنوان «مصر تنتخب.. حق الشباب وواجبهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية»، بكليات: «الصيدلة، والهندسة، والطب البيطري، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والتمريض».

قيادات الجامعة

جاءت الندوات بإشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعميد كلية الصيدلة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وتنظيم الدكتور محمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، فضلاً عن وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وبمشاركة نحو 300 طالب، والعاملين بالجهاز الإداري.

المشاركة السياسية

وتأتي الندوة في إطار حث الشباب على المشاركة السياسية، وحرية الرأي كأحد مبادئ الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024، وذلك استكمالا لسلسلة الندوات التوعوية التي أطلقتها جامعة أسيوط؛ لتوعية الشباب الجامعي بأهمية ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، وضرورة الاطلاع على البرامج الانتخابية لكل مرشح، باعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في المجتمع، وتضمنت رسالة للشباب لنقل خبراتهم؛ لنشر الوعي في نطاقاتهم الجغرافية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية دعمًا للدولة المصرية.

وتحدث خلال الندوة: الدكتور محمد أحمد عدوي، مدير مركز دراسات المستقبل، والدكتورة مروة بكر، رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة.