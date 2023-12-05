«رياضة أسيوط» تتسلم مركز شباب أولاد سراج بعد تطويره ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، عن الانتهاء من أعمال تطوير مركز شباب أولاد سراج التابع لإدارة الفتح ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري.

إنجازات حياة كريمة

وقال أحمد السويفي، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، إنه تتوالى إنجازات حياة كريمة بمراكز شباب أسيوط، حيث تم استلام مركز شباب أولاد سراج في ثوبه الجديد بعدما وقعت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط في حضور لجنة المتابعة بإدارة الإنشاءات بالمديرية، والتي تضم المهندسة ثومة عبد العظيم مدير الإدارة، ومهندس جهاز تعمير أسيوط، محضر استلام المركز التابع لإدارة شباب الفتح ضمن خطة الدولة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مشيرا أن التطوير تضمن المبنى الإداري وجميع المرافق والخدمات، وكذلك ملعب النجيل الصناعي وأسوار كي يليق بخدمة المترددين عليه من شباب القرية تنفيذا لتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أعمال التجديد والتطوير

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن لجنة المتابعة بإدارة الإنشاءات تواصل أعمالها لمتابعة معدلات إنجاز أعمال التطوير بمراكز شباب حياة كريمة بالمحافظة، للوقوف على آخر تطورات أعمال التجديد والتطوير ووضع اللمسات النهائية تمهيدا لاستلام هذه المراكز حتى تصبح هذه المراكز أماكن لائقة لمن يرتادها من أجل خلق حياة أفضل لأبناء مصر تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.