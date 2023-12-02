اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر أولا.. أبناء الجاليات أبهروا العالم

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-مصر أولا.. أبناء الجاليات أبهروا العالم

-إقبال كبير على الصناديق في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج.. وتسهيلات للناخبين بالسعودية.. والكويت تشهد أطول طابور.. والمصريون يتحدون البرد بفرنسا

«الوطنية للانتخابات» توجِّه السفراء بتذليل أي عقبات تواجه عملية الاقتراع.. والأمور تسير بشكل جيد ولا مشكلات تؤثر على الاقتراع

- حملات المرشحين «الأربعة» تُشيد بانتظام التصويت.. وتدعو إلى استمرار الإقبال.. وتؤكد عدم رصد أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى

- فنانون يصوتون في الخارج.. «المشاركة واجب وطني».. و«بدير»: نستكمل مسيرة «30 يونيو»

- نشاط مكثف للرئيس في قمة المناخ

-توافق «مصري - أمريكي» على عدم اتساع حرب غزة.. و«السيسي»: يجب وقف إطلاق النار

-مصر وإيطاليا ترفضان التهجير القسري للفلسطينيين وتطالبان بحماية المدنيين

- رئيسة تنزانيا: نثمن المشاركة المصرية الفعالة لإنشاء سد «جوليوس نيريري»

-مصر تدين انهيار «هدنة غزة» وتجدد رفضها التهجير القسري

-«شباب العالم» يجتمعون لـ«إحياء الإنسانية»

-جلسات في «شرم الشيخ» لنشر ثقافة التسامح وحماية المدنيين بمناطق النزاع

- أحزاب وكيانات حقوقية تدعم «المبادرة»: لا بديل عن حماية ضحايا الحروب

«المنتدى»: واحد من 74 شخصاً بالعالم مشردون قسرياً ويجب وقف المزيد

-سارة بدر: نسعى لمواجهة التحديات والنزاعات.. ورسالتنا تحقيق السلام

- مَد آجال وديعتين كويتية وإماراتية في البنك المركزي المصري بـ3 مليارات دولار

- مصرفيون: خطوة مهمة لتأمين رصيد البلاد من النقد الأجنبي لتدبير احتياجات السوق

-الحكومة: «سكن لكل المصريين» يملأ المدن الجديدة والمحافظات

-«مدبولي» يسلم عدداً من عقود الوحدات للمستفيدين.. ويوجه بسرعة انتهاء المشروعات بأفضل جودة ممكنة

الصفحة الثانية

-الجاليات تبهر العالم.. مصر أولاً

-اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج.. إقبال كبير على صناديق الاقتراع

-الكويت تشهد أطول طابور انتخابي.. والأعلام وصور «السيسي» تتصدر المشهد أمام السفارات

-مصريون يصطحبون أطفالهم معهم للتصويت على أنغام «تسلم الأيادي»

-السعودية: انتظام العملية الانتخابية.. وتسهيلات كبرى مكنت العديد من الإدلاء بأصواتهم

وماليزيا: توافد مكثف من الأسر والطلاب الجامعيين خلال الساعات الأولى من انطلاق التصويت

-فرنسا: المصريون يتحدون الطقس السيئ ويدلون بأصواتهم.. وأستراليا: تجهيزات ضخمة لتنظيم العملية الانتخابية في مقرات الاقتراع في مونتريال وملبورن وسيدنى وأوتاوا

-سفير مصر لدى نيوزيلندا: مختلف فئات المجتمع يشاركون.. ومتوسطو السن الأكثر إقبالاً

-جورج عازر: الاقتراع يتم دون معوقات.. واستغلينا المنظومة الإلكترونية لإدارة التصويت

الصفحة الثالثة

-«الوطنية للانتخابات» توجِّه السفراء بتذليل أي عقبات تواجه الناخبين أثناء عملية التصويت

-«منى» تستقبل الناخبين في «برلين» بالحلوى والورود: «بنحب بلدنا»

-فرق الدعم تتدخل لحل بعض المشكلات الفنية بالرياض.. و«رؤساء اللجان»: الأمور تسير بشكل جيد ولا مشكلات تؤثر على العملية الانتخابية .. و«بنداري»: من حق المصريين بالخارج التصويت ببطاقة الرقم القومي حتى إن كانت منتهية

-«الأحزاب والمؤسسات الحقوقية»: المصريون في الخارج يرسمون مشهدا حضاريا.. والمرأة مشاركة وحاضرة بقوة

-مستشار «اتحاد المصريين»: الجاليات ضربت أروع الأمثلة في حب الوطن وأداء الواجب

-ميشيل فرج: مشاهد الإقبال على الصناديق تبعث على الفخر.. والسفارات أزالت كل العقبات ووفرت للناخبين سبل الراحة

الصفحة الرابعة

-حملات المرشحين تُشيد بانتظام التصويت بالخارج وتدعو إلى استمرار الإقبال باعتباره حقا دستوريا

- «حملة السيسي»: لم نرصد أي مخالفات.. و«فوزي»: نتواصل مباشرة مع كل الجاليات عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»

-«محمود» يدلي بصوته على كرسي متحرك: لا السن ولا الإعاقة هيمنعوني من الواجب

-فنانون يصوتون في الخارج.. «المشاركة واجب وطني»

-رئيس «الجيل»: الأحزاب أدت دورها في المعركة الانتخابية.. وصوتنا لـ«السيسي» لأنه جعل قرارنا مستقلاً

الصفحة الخامسة

-مَد آجال وديعتين كويتية وإماراتية في البنك المركزي المصري بقيمة 3 مليارات دولار

-«الأهلي المصري» و«الصيني للتنمية» يطوران حديقتي الحيوان والأورمان

-بنك مصر و«القومي للمرأة» يتعاونان في تعزيز الشمول المالي

-بناء وتشغيل أول محطة لتصدير الأسمنت الصب بميناء العريش

-منال عوض تفتتح الدورة الثانية من مسابقة «رواد دمياط»

-مقال رأي لـ جرمين عامر، بعنوان: المؤثر الميجا.. تأشيرة نجاح ذهبية

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مصر تختار رئيسها

-مقال رأي لـ د. محمد صلاح البدري، بعنوان: مشهد هزم أهل الشر..!

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: المصريون بالخارج.. ومازال العطاء مستمرا

-مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: يغامر بالسفر ولا يقامر بالوطن

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: سطور من نور في سجل الوطنية!

-مقال رأي لـ عماد فؤاد، بعنوان: ميزة المصريين عن بقية خلق الله

الصفحة السابعة

- توافق «مصري - أمريكي» على عدم اتساع نطاق الحرب في «غزة»

- «السيسي» لـ«هاريس»: يجب استعادة التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار.. ونرفض تعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية

- جلسات حوارية لنشر ثقافة التسامح في مناطق النزاع

- أحزاب ومؤسسات تدعم المبادرة: لا بديل عن حماية ضحايا الحروب

- «المنتدى»: واحد من 74 شخصاً في أنحاء العالم مشردون قسرياً بسبب الحروب ويجب مواجهة هذه الأزمة.. و«المبادرة» تهدف لتعزيز السلام وتشجيع الحوار والتفاهم بين الشباب من مختلف الثقافات

- المتحدث باسم المنتدى: نسعى لمواجهة التحديات والنزاعات المتصاعدة.. ورسالتنا تحقيق السلام

الصفحة الثامنة

- آخر ظهور لمصطفى درويش.. موسم سينمائي يبدأ بـ«شماريخ» و«أبونسب»

- مُرسل بعلم الوصول من أطفال مصر لأبطال غزة.. جوابات ومزاد لبيع خاتم إكسسوار بـ2000 جنيه وقصص للصغار

-«وحدي في المصيف».. البعض يذهب لمرسى مطروح في عز البرد

- حلو وحادق في برطمان واحد.. زيتون مخلل بالعسل أحدث منتجات «أميرة»

-الفراعنة بالذكاء الاصطناعي.. 30 دقيقة إبهار في المتحف الكبير