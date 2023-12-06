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حي العامرية بالإسكندرية يشن حملة رقابية على الصيدليات والمحال العامة

كتب:

خالد غنيم
08:34 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
حملات حي العامرية أول

حملات حي العامرية أول

قال السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه شن حملة مكبرة على المحال العامة والصيدليات والأسواق لرصد المخالفات الموجودة بها، وتحرير المحاضر اللازمة، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

إدارات شاركت في الحملة

وأشار «موسى» إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة الطب البيطري، و مديرية التموين، ومندوبي التفتيش الصيدلي، والرقابة على الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وشركة المياه والصرف الصحي، وإدارة الرقابة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من الإدارات المعنية.

الحرص على سلامة المواطنين

وأوضح رئيس حي العامرية أول، أن الحملة استهدفت منطقة العامرية، والطريق الصحراوي، وجرى التفتيش على 3 صيدليات ومطعم وبنزينة وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شئونها تجاه المخالفات التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه.

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