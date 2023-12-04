إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية بحي العامرية أول في الإسكندرية

أكد السيد موسى، رئيس حى العامرية أول بالإسكندرية، إن الحي ينفذ تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، وعدم السماح بالبناء على تلك الأراضى للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذ القانون بكل حزم وقوة، وفرض هيبة الدولة.

حملة إزالة بقطاع النهضة

وأضاف رئيس حي العامرية أول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحي شن حملة تحت إشراف دعاء مصطفى قطب، سكرتير عام الحي، بمشاركة إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية، والمتابعة الفنية لمكتب رئيس الحي، ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بتنفيذ حملة إزالة بقطاع النهضة.

إزالة 5 تعديات

وأشار السيد موسى، إلى أن الحملة أسفرت الحملة، عن تنفيذ الآتي:

1- إزالة سور على مساحة نحو 500 متر مربع على أرض زراعية، في منطقة الكرنك.

2- إزالة سور على مساحة نحو 1000 متر مربع في منطقة قرية الألمان.

3 - إزالة حوائط أرضى على مساحة نحو 400 متر مربع بقرية طيبة 2.

4- إزالة سور على مساحة نحو 100 متر مربع بقرية حارس 2.

5- إزالة حوائط دور أرضى بقرية حارس 2 على مساحة 400 متر مربع، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي.