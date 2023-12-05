رئيس حزب الجيل: المصريون بالخارج عاشوا عرسا ديمقراطيا في انتخابات الرئاسة

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 ماراثون انتخابي نظيف مارست فيه الحملات الانتخابية كل أنواع الدعاية والاتصال بالجماهير ولم يسجل عليها أي ملاحظة بخصوص الخروج عن ميثاق الشرف الانتخابي.

وأضاف الشهابي، في مداخلة هاتفية ببرنامج إكسترا نيوز: «كان هناك حرص من كل الحملات الانتخابية الأربعة على عدم التعرض للمرشحين الآخرين، والانتخابات زي ما قال الكتاب، وفي خارج مصر، عاش المصريون عرسا ديمقراطيا وكان المصري هو الملك المتوج ومنح صوته لمن يريده».

مصر تعيش أياما تاريخية في هذا الاستحقاق الانتخابي

وتابع أنّ مصر تعيش أياما تاريخية في هذا الاستحقاق الانتخابي الأعظم بالنسبة للانتخابات المصرية، مشيرًا إلى أن الحملات الأربعة للمرشحين للانتخابات شرحت أبعاد المشكلة الاقتصادية، كما تفاعلت مع القضية الفلسطينية، ودعمت الموقف المصري بعدم تصفية القضية الفلسطينية.