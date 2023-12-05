حزب الحرية المصري ينظم ندوة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم حزب الحرية المصري أمانة القليوبية بالتعاون مع جمعية رعاية ضعاف السمع والنطق «الصم و البكم ببنها» ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل بمقر الجمعية ببنها شارك فيها أعضاء الجمعية الذين تم التواصل معهم من خلال ترجمة لغة الإشارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب وبرعاية الدكتور النائب محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي.

أشار اللواء عبد الرحمن راشد أمين حزب الحرية المصري بالقليوبية في كلمته إلى أهمية المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات في الانتخابات الرئاسية وآثار هذه المشاركة علي مستوى الأفراد والمستوي المجتمعي والعالمي موضحا أن المشاركة الانتخابية تعزز الولاء والانتماء للوطن ، مما يعني الحفاظ على الوطن ومقدراته في ظل الأخطار التي تحيط بالبلاد

المشاركة تعزز الوحدة الوطنية

أضاف أن المشاركة تعزز الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي وتؤدي إلى المزيد من العدل الاقتصادي والاجتماعي والمساواة في المجتمع وتفعيل مواد ومبادئ مواد الدستور والقانون مستعرضا إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الأمنيه و الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومناصرة أهالي غزة والقضية الفلسطينية

ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية

أشار حافظ موسى أمين تنظيم حزب الحرية المصري بالقليوبية ونقيب التجاريين بالقليوبية إلى ضرورة المشاركة السياسية والانتخابية لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل توجهات الجمهورية الجديدة وضحًا دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في منع تهجير أهالي قطاع غزة في سيناء و الحفاظ علي القضية الفلسطينية.

وتطرقت منى أبو طالب امين اللجنة الثقافية و الإعلام بحزب الحرية بالقليوبية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى الإنجازات التي حصلت عليها المرأة المصرية بصفة عامة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كذا التمكين الاقتصادي والإجتماعي والسياسي كذا ما حققته المرأة من إنجازات في مشاركتها في المؤسسات البرلمانية والتنفيذية و القضائية والحقوقية، وأيضا ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات لذوي الاحتياجات الخاصة من الرجال والنساء، حيث أعلن أن عام 2019 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت منى أبو طالب في كلمتها أن الخدمات التي قدمها الرئيس والدولة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية وإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك على السيارات الخاصة بهم، و كذلك تسهيل إجراءات المشاركة الانتخابية والسياسية مع دعم صندوق قادرون باختلاف وبطاقة الخدمات المتكاملة.

أجمع أعضاء الجمعية علي عزمهم المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية القادمة، و ذلك لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من إنجازات طيلة السنوات الماضية لفئة متحدي الإعاقة وكافة فئات الشعب المصري.