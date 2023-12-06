أزمة ثقة بين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 60 يوم حرب

شهدت العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، بعض التوترات، أوردت القناة 13 الإسرائيلية، خبرا تفيد بطلب حراسة رئاسة الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تفتيش أغراض رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي بحثاً عن جهاز تسجيل معه عند دخوله مجلس الحرب، قبيل ساعات وقوف نتنياهو أمام المحكمة في تهم فساد.

بدوره، قال أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» ووزير خارجية إسرائيل الأسبق، معلقا على الأمر: «تفتيش رئيس الأركان يعدُّ إذلالاً لجميع جنود الجيش الإسرائيلي، ويجب ألا نسمح لنتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب».

صدمة تعيشها إسرائيل في اليوم الـ 60

في سياق متصل، ذكر مدير تحرير صحيفة، «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، ديفيد برين قائلا: «إسرائيل ليست دولة في مرحلة ما بعد الصدمة، إنها دولة في مرحلة الصدمة، وبعد 60 يومًا، لا توجد علامات على أننا سنتحسن في أي وقت قريب».

نزيف مستمر في جيش الاحتلال الإسرائيلي

بدوره، كشف قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال يارون فينكلمان، خوض إسرائيل أمس (الثلاثاء) أشرس معاركها منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة منذ منتصف أكتوبر الماضي، فيما أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا توضح قتل 10 جنود إسرائيليين في يومين منهم 7 في يوم واحد.

متى بدأ القصف الإسرائيلي؟

وبدأ القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في يوم 7 أكتوبر بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى.