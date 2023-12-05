طلاب إسرائيل يلجأون إلى المخدرات والكحول بعد توقف الدراسة بسبب الحرب

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية كارثة كبيرة ضربت نظام التعليم في إسرائيل، حيث اتجه عدد من الطلاب لتناول المخدرات بعد تسربهم من المدارس في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تسرب علني كامل

وعلقت الصحيفة على التسرب المدرسي للطلاب من المدارس الإسرائيلية عن تسرب الطلاب الذين تم إجلاؤهم من منازلهم: «إنهم في حالة فوضى عارمة»، ويشعر النظام بالقلق إزاء التسرب العلني والخفي من المدارس بين الشباب الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات المحيطة بغزة والشمال.

بدورها تقول جمعية عيلام: «لقد نزحوا من منازلهم، وليس لديهم روتين ويسألون: كيف من المتوقع أن نتعلم؟»، فيما تردد وزارة التربية والتعليم أنها ستعمل على إتاحة طرق مبتكرة لإعادتهم إلى طبيعتهم.

تعاطي مخدرات وكحول باستمرار

وتابعت الصحيفة في تقريرها: «الطلاب يستيقظون في الليل وينامون في النهار، يتعاطون المخدرات والكحول وينغلقون على أنفسهم، وهذه أحد أهم آثار الحرب ينعكس في ظاهرة المراهقين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات الواقعة على خطوط النزاع ويخصصون وقتًا أقل وأقل للدراسة».

فوضى كاملة

وأشارت جايا نير، مديرة مشروع «مساحة للتنفس» التابع لجمعية عيلام، التي تعمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في 9 مراكز إيواء، إلى أن التسرب العلني والسري من المدارس بين الشباب الذين تم إجلاؤهم أمر مقلق للغاية لنظام التعليم، متابعة: «الشباب في حالة فوضى كاملة».

بيانات حول الطلاب المتسربين

وتشير بيانات وزارة التربية إلى أن هناك 7420 طالباً وطالبة من الصفوف السابع إلى الثاني عشر، تم إجلاء 5120 منهم إلى المراكز، و2300 تم إجلاؤهم بشكل مستقل. أنشأت وزارة التربية والتعليم 38 مدرسة جديدة و100 مركز تعليمي.

صدمة لدى أطفال إسرائيل

وقال حاييم مويال، مدير إدارة تعليم الأطفال والشباب المعرضين للخطر في وزارة التربية والتعليم، إن هناك أطفالا ما زالوا يعانون من صدمة كبيرة، ووفقا له، في بعض المراكز الدراسية يأتي 50% من الطلاب وفي بعضها ما بين 60% و70%.