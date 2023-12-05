رئيس «الشعب الديمقراطي»: تحالف الأحزاب كان صادقا منذ البداية عندما اختار دعم «السيسي»

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، إن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي عقدها تحالف الأحزاب المصرية بجميع محافظات مصر وربوعها شهدت إقبالًا جماهيريًا حاشدًا من أجل تأكيد الدعم والتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ولعل آخرها ما شاهده الشعب المصري اليوم في المؤتمر الذي نظمه حزب «المصريين» أحد أهم أعمدة التحالف.

ظهير شعبي واضح

وأضاف «فؤاد»، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي نظمته أمانة حزب «المصريين» بالبحر الأحمر، أن الجمع الجماهيري الحاشد أثبت بلا شك الظهير الشعبي الواضح للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن جميع الشرائح المجتمعية تحرص على حضور المؤتمرات الداعمة للرئيس السيسي، مما يعكس حرص المصريين على دعم دولتهم وقيادتهم السياسية في فترة بالغة الأهمية للدولة المصرية.

ودعا رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، جميع فئات وطوائف الشعب المصري إلى الوقوف صفا واحدا خلف دولته، وأن نظهر بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية بالحضور الحاشد في أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية في الدخل، لا سيما بعد موقف المصريين بالخارج المشرف وحضورهم الحاشد في كافة عواصم ومدن العالم.

أهمية توحيد الجهود

وأكد المستشار خالد فؤاد على أهمية توحيد الجهود والالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أمن واستقرار البلاد واستكمال مسيرة العمل والتنمية والإنجازات التي أضاءت كل قطاعات الدولة خلال 10 سنوات مضت، مشيرًا إلى أن الوضع الراهن في المنطقة يتطلب زيادة الدعم للرئيس السيسي من أجل مواجهة هذه التحديات الأمنية والسياسية.

جدير بالذكر أن مؤتمر حزب «المصريين» بالبحر الأحمر شهد حضور النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل» ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والمستشار حسين أبو العطا رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وعدد من رؤساء وقيادات الأحزاب أعضاء التحالف، ورموز العمل السياسي والبرلماني والقوى الوطنية.