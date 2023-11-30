ضياء رشوان: الجهود المصرية متواصلة للإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ الصراع في فلسطين شديد التعقيد، وعمقه المؤكد يرجع إلى 75 سنة عندما أعلن عن دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة لتبادل المحتجزين، فنحن نتحدث عن فئة واحدة من المحتجزين هم الأطفال، وما زال لدينا الشباب في سن التجنيد أو ما زالوا في سن الاحتياط ومجندات في الجيش الإسرائيلي، وعسكريين رجال ويقال إن بعضهم كبار وجثث كذلك».

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: «كل فئة من هذه ستستغرق جهدا كبيرا من مصر وشركائها قطر وأمريكا في التفاوض، وبالتالي، فإن الجهود المصرية متواصلة للإفراج عن فئات أخرى من المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، حيث تسهر ليل نهار على رعايتها ومعها شركاؤها، وهذا أمر ضروري، لأننا إزاء صراع تاريخي وطويل ومعقد وعدوان إسرائيلي شديد التعقيد ولا بد من تفكيك كل هذه الأمور بصبر طويل، وهو ما تقوم به مصر مع كل الشركاء».