عبدالمنعم سعيد: الوضع في غزة قد يتحول إلى حرب إقليمية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن السيناريو الأسوأ فيما يتعلق بالأحداث بغزة، يتمثل في تحول الوضع من حرب غزة والفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى حرب إقليمية، مشيرا إلى أن المشهد الحالي في البحر الأحمر غير مطمئن نهائيا، إذ أن نشاط الحوثيين يبين أنه ليس مجرد عملية، وإنما هناك إصرار لمطاردة قطع أمريكية وبريطانية وهكذا.

جهود دولية حاليا لتكوين قوى بحرية

وأضاف «سعيد»، خلال حواره لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»: «هناك جهود دولية حاليا لتكوين قوى بحرية لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر»، مشيرا إلى أن المنطقة منقسمة منذ الربيع العربي لفريقين، إحداهما يدعو الجميع إلى ضرورة إصلاح الذات والبناء وإقامة المشروعات العملاقة مع تجديد الفكر الديني فضلا عن إصلاح وزيادة المدارس وتعمير، وهذا الأمر متواجد في مصر والسعودية والمغرب وغيرهم.

الفريق الآخر ما زال على حاله القديم

وتابع: «أما الفريق الآخر ما زال على حاله القديم في المعركة ضد الإمبرالية وأمريكا والغرب وهكذا، وبين هذان الفريقين تتواجد القضية الفلسطينية تائهة، فالفريق الأول يريد الاستقرار في المنطقة فلا يمكن حدوث التنمية في وجود اشتعال للمنطقة».